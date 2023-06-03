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Итоги всероссийского проекта по развитию школьных театров подвели в Псковской области

Подведение итогов Всероссийского проекта «Школьная классика» прошло в рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском, передает корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Собравшихся поприветствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Искренне рад вас видеть. У нас сегодня несколько важных дат и несколько форматов. Без лишних слов предлагаю приступить к делу». 

На круглом столе присутствовали начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, начальник Департамента проектов и программ в сфере воспитания детей и юношества управления президента Российской Федерации по общественным проектам Ирина Плещева, министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров, ректор Театрального института имени Б. Щукина, Народный артист Российской Федерации Евгений Князев, директор ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Александр Кудряшов, а также советники директоров по воспитанию, руководители коллективов-финалистов проекта «Школьная классика» и педагоги-руководители школьных театров.

Сергей Кравцов обратил внимание на то, что важно задействовать школьников в различных внеурочных активностях. «Важно создать условия для проведения фестивалей и других мероприятий не только в больших, но и в малых городах России. Мы, конечно, будем продолжать оказывать поддержку школьным театрам. Наша задача в следующем году – обеспечить в каждой школе необходимые возможности для организации театрального кружка», – подчеркнул Сергей Кравцов.

«Школьная классика — это проект, направленный на развитие и популяризацию школьных театров во всех образовательных организациях. Мы знаем, что советники директоров по воспитанию сейчас уделяют особое внимание школьным театрам в организации школьных пространств», - отметил Директор Росдетцентра Александр Кудряшов. 

 

Во время круглого стола директоры и педагоги рассказали о своем опыте и предложили различные изменения по развитию театров в школах. Одна из участниц мероприятия, руководитель школьного театра «Первый ряд» из Ростовской области Оксана Старкова выступила с вопросом проведения проекта «Школьная классика» не только на всероссийском уровне, но и в федеральных округах, и в регионах. Она подчеркнула, что подобные проекты важно реализовывать не только в больших городах, но и в провинциальных.

Советник директора по воспитанию Основной общеобразовательной школы №2 города Козельска Калужской области Юлия Родина, в свою очередь, предложила организовать единое методическое обеспечение деятельности школьных театров. Также педагог дополнительного образования из Москвы Игорь Мальнов поднял вопрос о расширении возможностей Пушкинской карты и предложил снизить возраст пользователя карты до 6-7 лет. 

Помимо этого, присутствующие обсудили вопросы выделения целевого финансирования школьных театров и проведение детских смен для школьных театров на региональном уровне. В завершение мероприятия Сергей Кравцов вручил педагогам благодарственные письма Минпросвещения России.

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