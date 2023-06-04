Псковский губернатор: Один из самых сложных объектов региона скоро будет завершён

12:58, 04 июня 2023, ПАИ

Строящийся многоквартирный дом на улице Петровской, 4б в Пскове скоро будет завершён. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Работы идут по графику, один из самых сложных объектов Псковской области уже довольно скоро будет завершён», – написал он.

Напомним, что Михаил Ведерников вместе с собственниками посетили стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б.

Как отметил губернатор, к настоящему времени завершена внутренняя отделка большинства квартир, монтаж скрытой электропроводки и стяжка полов. Продолжается установка балконных и лестничных ограждений, дверных блоков.

Также Михаил Ведерников уточнил, что сейчас строители занимаются отделкой подвальных помещений, продумывают организацию подъездов к дому с обеих сторон. На следующей неделе будут доставлены лифты.