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Общество

Псковский губернатор: Один из самых сложных объектов региона скоро будет завершён

Строящийся многоквартирный дом на улице Петровской, 4б в Пскове скоро будет завершён. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Работы идут по графику, один из самых сложных объектов Псковской области уже довольно скоро будет завершён», – написал он.

Напомним, что Михаил Ведерников вместе с собственниками посетили стройплощадку многоквартирного дома на улице Петровской, 4б.

Как отметил губернатор, к настоящему времени завершена внутренняя отделка большинства квартир, монтаж скрытой электропроводки и стяжка полов. Продолжается установка балконных и лестничных ограждений, дверных блоков.

Также Михаил Ведерников уточнил, что сейчас строители занимаются отделкой подвальных помещений, продумывают организацию подъездов к дому с обеих сторон. На следующей неделе будут доставлены лифты.

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