Губернатор оценил новые детские площадки в Пскове и ход строительства дома на улице Петровской

21:43, 02 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников совершил традиционный рабочий объезд города Пскова сегодня, 2 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В зоне особого внимания главы региона строящийся жилой 45-квартирный дом на улице Петровской, 4б. С момента последнего посещения объекта строители сделали внутреннюю отделку большинства квартир, монтаж скрытой электропроводки и стяжку полов. Завершается установка балконных и лестничных ограждений, дверных блоков. Сейчас строители активно занимаются отделкой подвальных помещений, продумывают организацию подъездов к дому с обеих сторон.

Работы идут по графику, будущие жильцы пристально следят за каждым этапом строительства дома. Контролировать качество исполнения работ им помогают общественный совет и сотрудники комитета по региональному контролю и надзору Псковской области. Вместе с дольщиками Михаил Ведерников оценил объём выполненных работ.

Затем губернатор осмотрел будущую историко-краеведческую библиотеку имени И. И. Василева, для которой реконструируют здание бывшего кинотеатра «Октябрь». Основные строительные работы на объекте завершены, готов фасад здания, смонтирована архитектурная подсветка, сделаны малярные, плиточные и сантехнические работы, организованы инженерные сети. Частично благоустроено пространство вокруг здания, внутри оборудовано книгохранилище на 80 тысяч книжных экземпляров. Строительные работы на объекте продолжаются.

В завершение рабочего выезда Михаил Ведерников побывал в учебно-лабораторном корпусе медицинского факультета ПсковГУ, который был построен в рекордно короткие сроки, и вместе с главой города Пскова Борисом Елкиным и депутатами Псковского областного Собрания осмотрел новые детские игровые площадки в Финском и Детском парках. Они выполнены в единой стилистике и с соблюдением всех требований безопасности. На обеих площадках размещены игровые городки, мини-скалодромы, качели и карусели.

Комплекс в Финском парке стал вдвое больше прежнего. Он разделён на две возрастные зоны — для малышей и ребят постарше. Стоимость обеих площадок превышает 17 миллионов рублей.

Во время обхода обе общественные территории были полны людьми. И дети, и родители поделились с губернатором, что эти места стали ещё более любимыми для прогулок.

Михаил Ведерников поблагодарил Бориса Елкина за обновление детской городской инфраструктуры и рекомендовал установить рядом с комплексами камеры видеонаблюдения.