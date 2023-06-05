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Общество

Турция с 1 июля увеличит плату за проходы судов через Босфор и Дарданеллы

Турция с 1 июля повысит плату за проходы cудов через проливы Босфор и Дарданеллы более чем на восемь процентов, пишет газета «Айдынлык» со ссылкой на решение главного управления по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры страны.

«Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры объявило о новом положении в коэффициентах налогов и сборов, уплачиваемых за беспосадочный проход через турецкие проливы», — цитирует издание РИА Новости.

Анкара в октябре прошлого года уже в пять раз увеличила стоимость сборов за проход торговых судов через черноморские проливы. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

Согласно Конвенции Монтре, базовая стоимость золотых франков в коэффициентах налогов и сборов, взимаемых с судов, которые пересекают проливы без захода в турецкие порты, повысят с 1 июля на 8,3 процента, до 4,42 доллара.

Таким образом, доход, полученный от пересечения проливов, не считая лоцманских и буксирных услуг в предыдущие годы, как ожидается, достигнет 900 миллионов долларов в год.

Газета уточняет, что при подписании Конвенции Монтре золотой франк был приравнен к 0,8 доллара, в октябре прошлого года стоимость выросла до 4,08 доллара. «Кроме того, было принято решение, что золотой франк отныне не будет фиксированным и будет обновляться Министерством транспорта и инфраструктуры в конце июня каждого года по состоянию на 1 июля», — сообщила газета.

Конвенция Монтре сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход боевых кораблей через Босфор и Дарданеллы. Она также имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

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