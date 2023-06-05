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Происшествия

Шесть человек отравились сидром и умерли в Ульяновской области

Шесть человек отравились сидром и умерли в Ульяновской области, сообщило региональное управление СК. Об этом пишет РИА Новости

По данным следствия, 3-4 июня нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в городскую больницу с диагнозом «отравление неустановленным веществом».

«Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались. В настоящее время следователями <...> предварительно установлено, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «сидр», купленный в магазинах города «Территория пива». Продукция поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области», — говорится в сообщении.

На предприятии сейчас проходят следственные действия.

Ведомство возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкции этой статьи предусматривают наказание до десяти лет лишения свободы.

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