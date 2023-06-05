Закрыть чересчур шумный бар на Рокоссовского, 22а в Пскове требуют жильцы ближайшего дома

12:57, 05 июня 2023, ПАИ

Закрыть чересчур шумный бар на Рокоссовского, 22а в Пскове требуют жильцы ближайшего дома. Об этом по итогам выезда в свой округ рассказал депутат городской Думы Константин Болотин, сообщили ПАИ в пресс-службе гордумы.

Также есть претензии к работе магазина «Продуктовая корзина» на Рижском проспекте, 89. Здесь нелегально торгуют алкоголем по ночам. «Неоднократно с моими помощниками приезжали в магазин, пытались беседовать с владельцем, результат – ноль. Увидеть возле торговой точки наряд полиции – обычное дело, но ведь ежедневный вызов ППС не решит саму проблему. По бару. Не сосчитать, сколько раз мы с представителями городской администрации и прокураторы выезжали на вечерние проверки, замеры уровня шума. Неоднократно проводили встречи с бывшими и нынешними «хозяевами» клуба. Полиция тоже неоднократно приезжала по жалобам жильцов. Но все эти меры помогают на какое-то время… Общая просьба жителей – закрыть ночной клуб, и мы полностью поддерживаем эту инициативу», - заявил Болотин.

Депутат добавил, что на ближайшем депутатском часе в Псковской городской Думе будет найдено правомерное решение обоих вопросов.