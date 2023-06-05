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Спорт

Около 100 человек примет участие в первенстве Пскова по велоспорту

Около 100 человек ежегодно принимает участие в первенстве Пскова по велосипедному спорту, посвящённом Дню России, на призы мастера спорта международного класса, чемпиона Советского Союза, победителя велогонки мира Юрия Захарова. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал директор областного центра спортивной подготовки Андрей Сидоров.

Фото: ПАИ

По его словам, в мероприятии поучаствуют спортсмены, любители, ветераны, а также воспитанники спортивной школы из Великих Лук и Пскова. Помимо этого, на первенство приедут гости из Новгорода и Санкт-Петербурга.

Фото: Андрей Степанов/ПАИ. На фото Андрей Сидоров

«Есть возрастная группа от 12 лет и младше. В основном это дети, которые занимаются в спортивных школах», – сказал гость медиацентра. Также в мероприятии примут участие и девушки. «В любительской категории женщин немного, в детской – примерно 50 на 50 соотношение мальчиков и девочек, а во взрослой преимущественно женщины», – рассказал Андрей Сидоров. Он добавил, что ветеранская группа начинается с 69 лет. 

По словам гостя медиацентра, в первенстве планирует принять участие и действующий спортсмен Иван Макаров, который имеет олимпийские медали. «Он приедет, и детишки смогут в одном ряду с профессионалом принять участие», – сказал директор центра. 

На фото Юрий Захаров

Также победитель велогонки мира, мастер спорта международного класса Юрий Захаров рассказал, что среди женщин будет разыгрываться приз Царёвой. «Великолучанка Галина Царёва – семикратная чемпионка мира в спринте. Мы решили сделать переходящий приз – её кубок. В этом году будет снова, для женщин!» – сказал он, добавив, что это музейный экспонат.

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