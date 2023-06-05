Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Партия ЕР помогает военнослужащим по всем направлениям фронта

Партия «Единая Россия» помогает военнослужащим по всем направлениям фронта. Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений, сообщает сайт партии «Единая Россия».

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша Правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать до линии боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будем помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей победы уже очень многое», - отметил Александр Сидякин.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-го самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-й отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

В Донбассе и новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.

«Я часто информирую псковичей о гуманитарной помощи, которую наша партия вместе с жителями региона собирает и отправляет в зону СВО. Это квадрокоптеры, тепловизоры, медикаменты, специализированное снаряжение, мобильные бани, даже автомобили. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают блиндажные сети, собирают сухие суповые наборы, - рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. - Обычно рассказываю об отправке крупных партий груза. Но поддержка нашим военным оказывается и точечно. Регулярно отправляем им все необходимое по запросу. Буквально недавно активисты Великолукского отделения «Женского движения Единой России» приобрели лебедку. Оборудование они купили на средства, которые великолучане – работающие и пенсионеры – ежемесячно передавали в Общественную приемную партии города Великие Луки.
Спасибо каждому за помощь и неоценимый вклад в общее дело!»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 июня 2023

Проекты цифровизации Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
05 июня 2023

Новый выпуск передачи «Секреты тела» выйдет в эфир 6 июня
05 июня 2023

Третий трудовой семестр открыли студотряды Псковской области
05 июня 2023

Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня
05 июня 2023

166,4 млн рублей направлено на соцвыплаты псковским льготникам
05 июня 2023

Эксперты ВШЭ оценили креативный потенциал семи населённых пунктов Псковской области
05 июня 2023

Лето по другим правилам: Tele2 предлагает гид для путешествий по Северо-Западу страны
05 июня 2023

Игорь Сопов рассказал о мерах безопасности на выборах в Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...