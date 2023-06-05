Партия ЕР помогает военнослужащим по всем направлениям фронта

16:39, 05 июня 2023, ПАИ

Партия «Единая Россия» помогает военнослужащим по всем направлениям фронта. Помощь направляют на все участки линии боевого соприкосновения и по адресным запросам воинских подразделений, сообщает сайт партии «Единая Россия».

С апреля помощь от фонда «Наша Правда» и «Единой России» получили 1-й армейский корпус ДНР, 58-я армия, 4-я армия ВВС и ПВО, воинские части ВДВ. Военнослужащим передали квадрокоптеры, противодронные комплексы и комплекты оборудования для управления беспилотниками, автомобили с необходимыми ремкомплектами, портативные и автомобильные радиостанции, экипировку, прицелы, приборы ночного видения и многое другое.

В начале июня в штаб ВДВ привезли квадроциклы с прицепами и противопожарное оборудование.

«Всего фонд «Наша Правда» закупил и передал бойцам в зону СВО необходимые спецсредства и технику почти на полмиллиарда рублей. При поддержке «Единой России» и добровольцев МГЕР наш фонд продолжит доставлять помощь военнослужащим в зону спецоперации», – отметил генеральный директор фонда «Наша Правда» Александр Бровченко.

В Бердянске подразделениям 58-й армии также передали средства связи, а в Луганске военнослужащим войсковой части 33000 – антидроновые ружья. В Херсонской области войсковая часть получила автомобили высокой проходимости.

«Мы помогаем подразделениям русской армии и добровольческим отрядам на всей линии фронта. Привозим средства радиоразведки и разведки, автомобили повышенной проходимости и квадроциклы, которые могут оперативно доехать до линии боевого соприкосновения и эвакуировать раненых. Помогаем с радиостанциями, средствами электронной борьбы – всем, что создает купола для наших бойцов, обнаруживает вовремя вражеские дроны. Работаем с командирами подразделений. И знаем, что всё необходимое доходит точно до «передка», - рассказал руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

Он отметил, что в общей сложности «Единая Россия» с начала СВО уже собрала более 7 миллиардов рублей на помощь фронту.

«Помогали, помогаем и будем помогать. Делаем это при поддержке неравнодушных людей, которые стоят рядом с партией, и наших партнеров – фонда «Наша Правда», который появился не так давно, но сделал для нашей общей победы уже очень многое», - отметил Александр Сидякин.

Напомним, 18 апреля «Единая Россия» подписала соглашение с фондом поддержки патриотических инициатив «Наша Правда». Оно предполагает помощь военнослужащим в зоне СВО и жителям новых регионов. Соглашением предусмотрена поддержка волонтёров «Единой России», гуманитарная помощь, закупка оборудования и медикаментов, доставка этих грузов на передовую и в новые регионы.

При поддержке фонда секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее доставил 76-й Псковской дивизии ВДВ на Кременском направлении партию спецтехники. Также «Единая Россия» и «Наша Правда» передали груз военным на Донецком и Авдеевском направлениях, военнослужащим 292-го самоходного артиллерийского полка, разведывательному батальону 136-й отдельной мотострелковой бригады и подразделениям 58-й армии на Запорожском направлении, коптеры и другие спецсредства мотострелкам в ЛНР, разведбату и спецназовцам в ДНР, автомобили УАЗ Пикап подразделениям ВДВ.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным, а также жителям ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили более 62 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы – от продуктов и средств гигиены до лекарств и медицинского оборудования, стройматериалов и бытовой техники.

В Донбассе и новых регионах работает 45 гуманитарных центров «Единой России», где мирные жители могут получить помощь и консультации по различным вопросам.

«Я часто информирую псковичей о гуманитарной помощи, которую наша партия вместе с жителями региона собирает и отправляет в зону СВО. Это квадрокоптеры, тепловизоры, медикаменты, специализированное снаряжение, мобильные бани, даже автомобили. Волонтеры плетут маскировочные сети, делают блиндажные сети, собирают сухие суповые наборы, - рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. - Обычно рассказываю об отправке крупных партий груза. Но поддержка нашим военным оказывается и точечно. Регулярно отправляем им все необходимое по запросу. Буквально недавно активисты Великолукского отделения «Женского движения Единой России» приобрели лебедку. Оборудование они купили на средства, которые великолучане – работающие и пенсионеры – ежемесячно передавали в Общественную приемную партии города Великие Луки.

Спасибо каждому за помощь и неоценимый вклад в общее дело!»