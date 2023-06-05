Около 160 госуслуг станет доступно псковичам в электронном формате к концу 2024 года

18:35, 05 июня 2023, ПАИ

Около 160 услуг станет доступно псковичам в электронном формате к концу 2024 года. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказал начальник областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

«До конца этого года у нас стоит задача полностью обеспечить стопроцентное предоставление массовых социально значимых муниципальных услуг. 35 у нас уже есть, несколько районов, которые перевели полностью свои услуги, – это Струго-Красненский и Псковский», – сказал Виталий Рахманов.

По его словам, сейчас то, что в электронном виде доступно 35 услуг, значительно упрощает процедуры и жизнь.

«По поводу перевода всех услуг в электронный формат: здесь мы ожидаем доступа к очередному инструменту, который разработало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ – это конструктор облачных форм, который позволит нам самим создать исходя из наших административных регламентов новые формы новых услуг, которые у нас есть», – подчеркнул гость медиацентра.

Виталий Рахманов отметил, что перед управлением уже стоит задача перевести все услуги в электронный формат. «По поводу количества: цифра плавающая, сейчас их 85, до начала года их было 87, какие-то упраздняются, какие-то объединяются. <...> Получается, что примерно на два нужно умножить, то есть порядка 160 услуг будет доступно к концу 2024 года в электронном формате», – рассказал Виталий Рахманов.

По его словам, следующий год будет проходить под эгидой перевода услуг в электронную форму.