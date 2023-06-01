85 муниципальных и госуслуг оказывается в электронном виде в Псковской области

12:10, 01 июня 2023, ПАИ

85 государственных и муниципальных услуг оказывается в электронном виде в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Он отметил, что в рамках цифровизации с 2021 года начался масштабный перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

Михаил Ведерников уточнил, что в 2018 году в Псковской области оказывалось в электронном формате только пять услуг. К концу 2024 года в этом списке будут вообще все предоставляемые государственные и муниципальные услуги.

Он подчеркнул, что за пять лет регион кардинально улучшил свои позиции в федеральном рейтинге цифровой трансформации и Псковская область перешла с 84-го на 32-е место. По СЗФО регион занимает третье место.