Бесплатный Wi-Fi организуют в сельских библиотеках Псковской области

20:34, 05 июня 2023, ПАИ

В сельских библиотеках и клубах Псковской области оборудуют сеть бесплатного Wi-Fi. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказал начальник областного управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов.

«В этом году мы реализуем чисто региональный проект, который поддержал губернатор региона Михаил Юрьевич Ведерников, за что ему огромное спасибо. Мы обеспечиваем все сельские библиотеки и сельские клубы бесплатной сетью Wi-Fi. Это будет для всех жителей, особенно это актуально для тех населённых пунктов, где в принципе проблемы с услугами связи. Пока мы не пришли с оптикой к ним в дом, на территории сельских клубов будем ставить и разворачивать сеть Wi-Fi», – отметил гость медиацентра.

По его словам, работы уже начались. «Я думаю, что к концу июля мы сможем заявить, что запустили эту сеть. Это поможет и ученикам, и всем жителям воспользоваться высокоскоростным интернетом», – заключил Виталий Рахманов.

Отметим, что губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, напомнил, что в прошлом году в регионе приняли уникальную меру поддержки IT-отрасли: теперь организации, развивающие сети связи в малых населённых пунктах, могут рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет. С помощью этого инструмента в текущем году планируется реализовать пилотный проект подключения жителей Заплюсья к оптоволокну, а также запустить две вышки мобильной связи в Печорах и в деревне Гоголево Локнянского района.

Глава региона, выступая с отчётом, также подчеркнул, что за пять лет регион кардинально улучшил свои позиции в федеральном рейтинге цифровой трансформации и Псковская область перешла с 84-го на 32-е место. В СЗФО регион занимает третье место.