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Спорт

Псковские спортсмены завоевали медали на Большой московской регате

Спортсмены из Псковской области вошли в число лучших на международных соревнованиях по академической гребле «62-я Большая Московская регата». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Илья Безлук и его напарник из города Липецка Артур Владимиров заняли 1-е место в двойке без рулевого. Еще одно золото они завоевали в четверке без рулевого. Александр Матвеев — второй в составе сборного экипажа из 8 гребцов с рулевым.

Отметим, оба псковских спортсмена уже не первый раз становятся призерами этого почетного турнира.

Напомним, Большая Московская регата - серьезное международное соревнование по академической гребле. В этом году оно было посвящено 85-летию трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Вячеслава Иванова. В них выступили более 1,3 тысяч участников из семи стран: России,  Белоруссии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Армении и Сербии. За три соревновательных дня было разыграно около 70 комплектов медалей.

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