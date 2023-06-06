Александр Котов не верит в кандидата «со стороны» на выборах губернатора в Псковской области

16:57, 06 июня 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов не верит в кандидата «со стороны» на выборах губернатора в Псковской области. Об этом он заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Здесь два варианта – либо кандидат, который приедет со стороны, либо кандидат, который будет выдвинут политическим партиями, которые у нас есть в области. По поводу кандидата со стороны. Зная, что у действующего кандидата такая поддержка высокая, трудно себе представить здравомыслящего человека, который рискнёт приехать в незнакомую ему местность и заявить о себе как о потенциальном кандидате на выборах. Вряд ли, конечно, это будет, но исключать нельзя, но вряд ли», – сказал Александр Котов.

По поводу кандидатов от наших местных политических партий спикер Собрания напомнил, что основные оппоненты сказали, что готовы участвовать в борьбе за второе место.

«Один даже сказал, что не имеет никакого смысла противостоять и бороться, поэтому участвовать не будет, а, например, КПРФ и ЛДПР говорят о том, что они будут бороться за второе место, и они считают, что для них именно так и будет складываться избирательная кампания. Да, это с одной стороны. С другой стороны, какой бы ни был сильный кандидат, на любых выборах, не обязательно на губернаторских, нельзя изначально «почивать на лаврах». Надо думать о том, что будет избирательная кампания, люди будут голосовать, и чтобы заручиться их поддержкой, нужно проводить избирательную кампанию добросовестно, невзирая на то, есть ли там серьёзные конкуренты или нет», – уверен Александр Котов.

По его словам, важно не просто победить, нужно получить высокий процент, «чтобы, опираясь на поддержку избирателей, можно было бы чётко и спокойно работать, реализуя начатые и новые проекты».

«Мы в региональном отделении «Единой России» ставим перед собой цель обязательно победить на этих выборах вне зависимости от того, что у нас на старте крепкие позиции, будем работать по-настоящему, серьёзно – так же, как и всегда мы относимся к избирательной кампании. Выборы мы будем проводить на самом высоком уровне», – заверил Александр Котов.

Спикер Собрания уверен, «чем выше поддержка кандидата, тем лучше». «Важно, чтобы избирательная кампания проходила на самом высоком уровне с использованием всех имеющихся ресурсов. В данном случае мы больше будем бороться не с оппонентами, сколько будем бороться за поддержку избирателей. Важно получить как можно больше голосов за нашего кандидата. Если будет 90 – это только хорошо! У нас программа-минимум – это всегда 2/3 голосов», – уточнил Александр Котов.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Сентябрьские выборы в регионе пройдут в три дня (8, 9 и 10 сентября).