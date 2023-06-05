Сентябрьские выборы в Псковской области пройдут в три дня

16:20, 05 июня 2023, ПАИ

Голосование на выборах губернатора Псковской области и в органы местного самоуправления пройдет в течение трёх дней подряд – 8, 9, 10 сентября. Соответствующее постановление о проведении голосования в течение нескольких дней подряд принято на 44-м заседании Избирательной комиссии Псковской области, сообщили ПАИ в облизбиркоме.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора Псковской области. Период выдвижения кандидатов стартовал сегодня и продлится по 4 июля. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора (муниципальный фильтр) должно быть собрано 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.