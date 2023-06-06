Александр Котов – об участниках СВО: Если у них будет желание участвовать в выборах, мы предоставим все условия

17:58, 06 июня 2023, ПАИ

На выборах нет закреплённой квоты на количество участников СВО, которые могут подать заявку в ходе избирательной кампании. Об этом сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Квоты по определению быть не может, – подчеркнул Александр Котов. – У нас каждый, кто считает для себя возможным, и чувствует, что он готов работать в той или иной сфере, в органах местного самоуправления, на выборных должностях, он может принимать участие и в предварительном голосовании «Единой России» и, соответственно на выборах».

По словам Александра Котова, важно желание человека и его готовность к такой работе. «Если у участников СВО будет такое желание, мы безусловно предоставим все условия для того, чтобы они смогли участвовать в предварительном голосовании и стать кандидатом от «Единой России» на любых выборах», – добавил спикер Собрания.