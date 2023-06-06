Водитель пострадал в результате ДТП в Локнянском районе
В Локнянском районе у деревни Михайлов Погост водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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