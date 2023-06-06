Водитель пострадал в результате ДТП в Локнянском районе

18:09, 06 июня 2023, ПАИ

В Локнянском районе у деревни Михайлов Погост водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель. Он госпитализирован в медучреждение. На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.