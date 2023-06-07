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Общество

За уклонение от мобилизации младшего сержанта приговорили к пяти годам колонии

Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам четырём месяцам колонии младшего сержанта Черноморского флота за уклонение от мобилизации, сообщил ТАСС.

«За совершение изложенных действий Тряпкин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пяти лет четырёх месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении пресс-службы суда.

В суде уточнили, что подсудимый, проходивший военную службу по контракту, чтобы уклониться от мобилизации, в октябре 2022 года уехал к знакомой в Симферополь помогать по хозяйству и в уходе за детьми.

В феврале 2023 года он прибыл в военный следственный отдел и написал явку с повинной, признав вину в полном объёме.

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