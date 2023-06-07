Асфальт начали укладывать на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове
Дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.
«На выравнивающий слой потребуется дня три. Затем будут асфальтировать тротуары», — написал он.
Ранее сообщалось, что в Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская.
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