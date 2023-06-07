Асфальт начали укладывать на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове

10:28, 07 июня 2023, ПАИ

Дорожные рабочие приступили к укладке асфальта на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«На выравнивающий слой потребуется дня три. Затем будут асфальтировать тротуары», — написал он.

Ранее сообщалось, что в Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское – Черская.