Академический хор из Петрозаводска выступит в Псковском кремле

13:10, 07 июня 2023, ПАИ

Академический хор Петрозаводского государственного университета приедет в Псков на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Хор, имеющий полувековую историю, выйдет на сцену фестиваля в составе сводного хора коллективов России 10 июня.

«Уникальное звучание хора связано с существующими долгими традициями. Они были заложены основателем хора Георгием Терацуянцем. Сегодня хором руководит молодой и талантливый дирижёр Николай Маташин, хормейстер – Светлана Семёнова, концертмейстер – Елена Ёлына. Вместе они сохраняют традиции и одновременно обогащают репертуар и звучание хора». – отметили в пресс-службе ТКД.

В репертуаре Академического хора ПетрГУ - русская духовная музыка, русская классика и современная музыка, произведения зарубежных композиторов, русские народные песни и произведения карельских авторов, джазовая хоровая музыка. Мелодия и текст, опыт и молодость, звук и красота – это хор ПетрГУ.

В составе коллектива около 60 участников. Это студенты различных факультетов университета.

Начало в 19:00. Вход свободный.

С полной программой Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского в Пскове можно ознакомиться здесь.