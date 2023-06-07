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Культура

Опубликована программа Всероссийского хорового фестиваля в Пскове

Опубликована программа Всероссийского хорового фестиваля им. М. Ф. Гривского в Пскове.

9 июня в 19:00 в Псковском кремле состоится открытие фестиваля. Концерт объединённого хора в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области:

- Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова.

- Государственный академический русский хор им. А.В. Свешникова.

- Мужской хор «Всехсвятский» прихода храма в честь Всех Святых (Минск)

10 июня в 19:00 в Псковском кремле выступит сводный хор коллективов России в сопровождении ансамбля русской музыки «Псков»:

- Камерный хор академии хорового искусства им. В. С. Попова.

- Хор Подольской филармонии.

- Хор Петрозаводского государственного университета.

- Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря.

11 июня в 10:00 в Псково-Печерском монастыре начнется Божественная литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Тихон при участии сводного хора участников фестиваля.

В 19:00 в Псковском кремле пройдет закрытие фестиваля. Перед слушателями выступит Государственный академический Северный русский народный хор из Архангельска.

Вход на все мероприятия свободный. Будут организованы сидячие места по пригласительным билетам, но каждый может принести с собой плед и свои стульчики.

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