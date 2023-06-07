Борис Елкин прокомментировал ремонт дорог в Любятово и на улице 128-й Стрелковой Дивизии

14:54, 07 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин прокомментировал корреспонденту ПАИ ход ремонта дорог в Любятово и на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове.

«Ремонт улицы Новгородской уже на финальной стадии, приступили к улице Николая Васильева. Сейчас делают тротуары. Были «найдены» старые неучтённые сети ливневой канализации, которые прочищаются, чтобы обеспечить водоотвод. С учётом этих коммуникаций будет сформирован дальнейший план по ремонту улицы: необходимо будет соблюсти уклоны, чтобы вода уходила в ливневую канализацию», — рассказал Борис Елкин.

Он также отметил, что на улице 128-й Стрелковой Дивизии приступили к укладке нижнего, выравнивающего слоя асфальта, затем будет уложен верхний слой.

«В этом году выполняется большой объём [дорожных. – ПАИ] работ: на улице Коммунальной, на улице Труда, в ежедневном режиме происходит укладка асфальтобетонного покрытия на разных участках. Остаётся набраться терпения, чтобы мы закончили работы, и горожане могли беспрепятственно ездить и ходить», — отметил глава города.