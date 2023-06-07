Подучётные подростки побывали в детском технопарке «Кванториум»

18:17, 07 июня 2023, ПАИ

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области в рамках предупредительно-профилактической деятельности проводят большой комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения осуждёнными, состоящими на учёте, повторных правонарушений и преступлений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, ведь большинство преступлений, совершённых подростками, имеет возрастную мотивационную специфику. В этой связи сотрудники инспекции делают упор на воспитательную деятельность, организуя различные спортивные, культурно-досуговые акции, тематические занятия, встречи с интересными людьми. Цель – вовлечение молодого поколения в социально позитивную среду и формирование полезного времяпровождения.

Так, представители великолукского межмуниципального филиала совместно с психологом подготовили и провели для подростков, состоящих на учёте, познавательное мероприятие с посещением мастер-класса в детском технопарке «Кванториум». В рамках ведомственной акции, приуроченной к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, состоящие на учёте в Пустошкинском отделении УИИ подростки приняли участие в тематическом форуме и спортивном состязании «Лето в стиле ЗОЖ».

Мероприятия антинаркотической направленности прошли и в уголовно-исполнительной инспекции города Пскова. Для разных категорий оступившихся граждан были проведены лекции и информационные беседы, подготовлена тематическая выставка, направленная на отказ от употребления вредных веществ, выработку негативного отношения к наркотикам и на пропаганду здорового образа жизни.