Сотрудник Пушкинского заповедника стал участником спецпроекта на телевидении

19:22, 07 июня 2023, ПАИ

Сотрудник Пушкинского Заповедника Дмитрий Могучев стал участником специального проекта телеканала «ОТР. СТРАНА ПОЭТОВ». Об этом сообщили в службе информации Пушкинского Заповедника.

Проект телеканала «ОТР. СТРАНА ПОЭТОВ» - это видеоантология русской поэзии, в которой представители разных профессий и регионов России читают стихи любимых поэтов. По словам создателей проекта, «он объединяет всё лучшее, что создано в отечественной поэзии за многие века, а также чтецов разных возрастов, национальностей, рода занятий и регионов нашей страны».

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина на телеканале ОТР показали ролик из Михайловского, где Дмитрий читает фрагмент стихотворения «Разговор книгопродавца с поэтом».