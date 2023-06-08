Строительство экотехнопарка обсуждают в медиацентре ПАИ

11:04, 08 июня 2023, ПАИ

Брифинг с председателем комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергеем Граховым проходит в медиацентре ПАИ.

Подробнее поговорим о проектах в сфере ЖКХ, анонсированных в отчете губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: строительство экотехнопарка и взаимодействие региона с Фондом ЖКХ.

Ранее сообщалось, что Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год.