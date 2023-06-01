Почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка получила Псковская область

11:30, 01 июня 2023, ПАИ

Псковская область получила федеральную субсидию в размере почти 1,8 млрд рублей для строительства экотехнопарка. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2024 году планируем запустить экотехнопарк, который кардинально поменяет ситуацию в сфере утилизации отходов. Буквально на днях получил подтверждение, что на этот год нам выделили почти 1,8 млрд федеральной субсидии на эти цели», - рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что это очень важный результат, которого регион долго добивался во взаимодействии с Российским экологическим оператором.

Ранее сообщалось, что экотехнопарк в Палкинском районе обеспечит сортировку 100 % отходов с отбором не менее 50 % на переработку.