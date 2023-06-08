Более чем в два раза вырос медиаиндекс Бориса Елкина

13:10, 08 июня 2023, ПАИ

Медиаиндекс главы Пскова Бориса Елкина в мае 2023 года по сравнению с апрелем, по данным анализа региональных СМИ, проведённых компанией «Медиалогия», вырос более чем в два раза: до уровня в 10 099,1 единицы, сообщает «Псковская правда».

Рост медийности главы города связан в первую очередь с отчётом на сессии городской Думы, где Борис Елкин отчитался о работе в 2022 году.

Кроме того, подводя итоги года, Борис Елкин активно давал интервью и участвовал в пресс-конференциях. Напомним, одна из них прошла на площадке медиацентра Псковского агентства информации.

В результате глава Пскова нарастил медиарейтинг и на федеральном уровне. Там рост также практически в два раза, до 783 единиц. И по итогам мая глава города занял первое место в медиарейтинге, включающем всех первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа.