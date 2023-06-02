Глава Пскова стал первым в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО

14:52, 02 июня 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин занял первую строчку в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за май. Об этом сообщает компания - составитель рейтинга «Медиалогия».

На втором месте мэр Вологды Сергей Воропанов, на третьем – глава Петрозаводска Владимир Любарский.

СМИ сообщали о следующих событиях с участием Бориса Елкина: депутаты Псковской городской Думы приняли отчёт главы города Бориса Елкина о своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год, глава Пскова Борис Елкин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа у школы № 20.

Помимо этого, в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, на которой Борис Елкин рассказал о состоянии дорог, дворов, центральных улиц и площадей, о дизайн-коде города, об «умных остановках», озеленении города, о будущих проектах и планах.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 84 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.