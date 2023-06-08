Россельхозбанк прогнозирует рост производства ягод в России

11:50, 08 июня 2023, ПАИ

Россельхозбанк проанализировал рынок плодово-ягодных культур: в 2022 году валовой сбор ягод в хозяйствах всех категорий составил 690 тысяч тонн, что фактически соответствует среднему показателю за 2017–2021 годы. По оценкам экспертов банка, объём валового сбора ягод и доля отечественного сырья будут увеличиваться на фоне реализации инвестиционных проектов в сфере производства и переработки сырья. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

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Объём рынка земляники садовой (клубники) 2022 года составил 300 тысяч тонн, повторив показатели 2021 года. Большой вклад в её производство вносят крупные личные подсобные хозяйства Краснодарского края и Северного Кавказа, которые реализуют свою продукцию в различных регионах России. Высокие объёмы сбора клубники показывают также Московская и Ленинградская области, что обусловлено в первую очередь близостью к крупнейшим рынкам сбыта ягод.

По оценкам экспертов РСХБ, в ближайшие три года российский рынок клубники будет расти в среднем на 5 % в год с постепенным сокращением доли импортной продукции и перераспределением объемов между Турцией, Беларусью и Азербайджаном.

«Только 25 % всех ягод, потребляемых россиянами в свежем виде, привозится из-за рубежа – большая часть выращивается отечественными производителями и ЛПХ. Импортируемые ягоды чаще идут в переработку: основными потребителями являются предприятия пищевой промышленности, кондитерские, молочные и соковые производства. По итогам 2023 года ожидаем сохранение тренда на снижение импорта при одновременном росте российского производства», – отметила руководитель направления центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

В целом за прошедший 2022 год валовый сбор ягодных культур (земляника (клубника), малина, смородина, крыжовник и другие ягоды) во всех категориях хозяйств составил 690 тысяч тонн, 97,3 % из которых обеспечено личными подсобными хозяйствами.

Лидерами прошедшего года стали: Приволжский федеральный округ c объёмом производства 191 тысяча тонн (половину сбора обеспечили четыре субъекта - Самарская и Нижегородская области, Республики Башкортостан и Татарстан), Центральный федеральный округ (166,4 тысячи тонн продукции суммарно, основными производителями стали Московская, Белгородская, Липецкая и Воронежская области), Южный федеральный округ (99,7 тысячи тонн), основная доля в котором традиционно приходится на Краснодарский край, Волгоградскую и Ростовскую области.

Эксперты Россельхозбанка прогнозируют рост собственного производства ягод к 2025 году на 15 % за счёт интенсификации производства, а также ввода новых мощностей по выращиванию ягод в закрытом грунте, открывающих возможности круглогодичного сбора урожая.