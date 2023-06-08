Пропавшего 18-летнего великолучанина разыскивают в Псковской области

17:46, 08 июня 2023, ПАИ

Пропавшего 18-летнего великолучанина Егора Данилова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда Великих Лук «След» в соцсети «ВКонтакте».

По информации близких, в понедельник он находился возле спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец», а сегодня его видели возле автовокзала.

Молодой человек был одет в серую кофту, черные джинсы и чёрную футболку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Егора Данилова, просят обратиться по номеру 8 (911) 376-76-76.