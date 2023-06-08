Михаил Ведерников наградил псковичей в преддверии Дня России

14:57, 08 июня 2023, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, проходит в большом концертном зале филармонии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Награды присутствующим вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Шесть военнослужащих были награждены: орденом Мужества, знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени, медалями «За отвагу», медалью Суворова и медалью Жукова.

Орден Пирогова вручили главному врачу Псковской городской больницы Алексею Васильеву, а орден Дружбы – директору государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгию Василевичу.

Медалями Луки Крымского наградили старшего фельдшера Псковской станции скорой медицинской помощи Раиля Агакишиева, врача Дедовичской районной больницы Ольгу Бадаркину, медицинскую сестру Псковской городской больницы Марину Герасимову, старшую медицинскую сестру Детской областной клинической больницы Ольгу Гончарук, главную медицинскую сестру Псковского госпиталя для ветеранов войн Елену Горюнову, старшую медицинскую сестру Псковской межрайонной больницы Ирину Егорову, старшего врача Псковской станции скорой помощи Ольгу Кокошникову, директора управления фармации Псковской области Татьяну Кузьмину, фельдшера Псковской станции скорой помощи Татьяну Лебедеву, медицинскую сестру Порховской межрайонной больницы Наталью Мясникову.

Медаль «За труды в культуре и искусстве» вручили заслуженному работнику культуры Российской Федерации, заведующей труппой Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Гертруде Авдюковой, директору звукозаписи «Гамма» из Великих Лук Альбинасу сын Альбинаса Циплияускасу.

Михаил Ведерников вручил благодарность президента Российской Федерации тренеру спортивной сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам Сергею Дергунову, заместителю председателя Избирательной комиссии Псковской области Сергею Кулакову, члену Избирательной комиссии региона Борису Соколову.

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получили учитель Стремуткинской средней общеобразовательной школы Елена Жужа, заместитель директора Островского многопрофильного колледжа Наталья Морозова, учитель Лядской средней школы Татьяна Самуйлова.

Почетную грамоту Министерства просвещения РФ вручили учителю Яммской средней школы Маргарите Дмитриевой, учителю Печорской лингвистической гимназии Елене Жоголевой.

Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты РФ вручена консультанту отдела организационно-правовой работы территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите региона Татьяне Адмакино, заведующей отделением ночного пребывания Центра соцобслуживания Великих Лук Татьяне Зверевой, заместителю главного бухгалтера Центра соцобслуживания Новоржевского района Татьяне Полковниковой.

Почетную грамоту Министерства культуры РФ получила директор Опочецкого районного центра культуры Галина Евдокимова.

Медаль «За заслуги перед Псковской областью» губернатор вручил председателю комитета по МСУ администрации Псковской области с 2009 по 2013 год Татьяне Смирновой, медаль Александра Невского – главе Пскова Борису Елкину, руководителю регионального Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алесе Михачевой, главе Самолвовской волости Гдовского района Ярославу Морозову, полковнику юстиции в отставке Рузиле Шелест, председателю судебного состава Арбитражного суда региона Ольге Васильевой.

Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации» получила главный редактор газеты «Порховский вестник» Лариса Борисова.

Почетной грамоты губернатора Псковской области удостоены директор по экономике и финансам АО «Опытный завод «Микрон» Ольга Варламова, врач-дерматовенеролог Порховской межрайонной больницы Татьяна Горбунова, инженер по сервисному обслуживанию сварочного оборудования общества с ограниченной ответственностью «Техносвар КС» Александр Захарченко, подполковник юстиции, следователь по особо важным делам следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления УМВД России по городу Пскову Екатерина Коновалова, заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач – травматолог-ортопед Псковской областной клинической больницы Андрей Устьянцев, коллектив акционерного общества «Авиакомпания АЗИМУТ».

Также глава региона вручил паспорта гражданина Российской Федерации Никите Иванову, Варваре Хрупкиной и Ивану Янталеву.

Мероприятие продолжилось концертной программой: «Мы – будущее твоё, Россия».