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Общество

Михаил Ведерников: Без наших героев отечественная история была бы совсем иной

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня России, проходит в большом концертном зале филармонии в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

К собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «Искренне рад вас всех приветствовать на нашем традиционном ежегодном приёме, посвящённом Дню России. Сегодня будут вручены государственные, ведомственные, региональные награды жителям Псковской области, которые добились высоких результатов в своих профессиональных сферах».

Фото: ПАИ

По его словам, с Псковской областью связаны имена многих выдающихся личностей, которые внесли значимый вклад в историю. «Уроженцы нашей земли активно участвовали в строительстве России на всех этапах её развития: от самых истоков Руси до наших дней», – продолжил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что особое внимание в регионе уделяется творчеству писателей, поэтов, музыкантов, композиторов, живописцев, чьи произведения вошли в золотой фонд российского искусства. «Мы все точно знаем, где начинается Россия, она начинается здесь, на Псковской земле. И без наших героев отечественная история была бы совсем иной», – сказал губернатор.

Он особо подчеркнул, что сегодня важно понимать, чего ждёт страна от Псковской области. «Как и всегда, мы пребываем на острие событий. Лидер Изборского клуба, участники которого не раз с удивительной точностью прогнозировали будущее, Александр Проханов в прошлом году очень ярко охарактеризовал Псковскую область. Он сказал, что в 2022 году мы стали прифронтовым регионом…» – заявил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что благодаря решениям президента, поддержке правительства учителя получили уникальные инструменты, которые позволяют со школьной скамьи давать молодым людям навыки в робототехнике, программировании, в других высокоточных науках.

«Наконец, наши культурные мероприятия собирают тысячи гостей из самых разных регионов страны, открывают перед молодым поколением всю многогранную красоту и глубину России. В то время, как в мире поощряется русофобия, мы вспоминаем забытые страницы истории, развиваем музыку, поэзию, философию. Это касается всех сфер. Символично, что даже наша инфекционная больница впервые получила характеристику форпоста инфекционной безопасности страны», – отметил Михаил Ведерников.

Помимо этого, глава региона обратил внимание, что особая миссия в сфере безопасности отведена силовым ведомствам и военным структурам. «Уверен, что подвиги, совершенные за полтора года сотрудниками ведомств, военнослужащими, будет изучать не одно поколение россиян. Конечно, многое пока остаётся под грифом «секретно», но наши герои сегодня делают всё для защиты территорий, жителей Псковской области, государственных рубежей нашей страны, как старых, так и новых», – заверил губернатор.

Михаил Ведерников подчеркнул, что великое прошлое страны даёт не только силу, знания и широкие возможности, но и накладывает большую ответственность за поступки, за решения в переломные и судьбоносные годы. «Как уже было сказано, наша миссия – защищать твердь земную и небесную, и мы все должны быть к этому готовы», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников выразил искренние слова благодарности каждому, кто вносит вклад в развитие и укрепление безопасности России и Псковской области. Он пожелал всем присутствующим, их семьям и жителям Псковской области крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой.

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