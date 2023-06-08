Александр Голышев: СВО, безусловно, сплотила россиян

16:18, 08 июня 2023, ПАИ

Специальная военная операция сплотила россиян, заявил ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«СВО, безусловно, сплотила россиян, пробудила патриотические чувства, гражданскую ответственность, чувство справедливости и взаимопомощи. Лозунг «Своих не бросаем» стал правилом жизни. На Псковщине нет такого уголка, где бы люди не откликнулись гуманитаркой, посильной помощью, письмом воину», – сказал эксперт.

Вместе с тем, по словам культуролога, информационно-психологическая составляющая должна быть усилена. Нельзя выносить в публичное пространство распри между руководителями воинских структур СВО, непроверенные данные о коррупции в Минобороны. «Зачем публиковать мнения противников спецоперации и вообще вспоминать тех, кто покинул страну», – считает Александр Голышев. Больше внимания должно уделяться информации военачальников, отвечающих за ситуацию на конкретных участках боевых действий, о последствиях террористических акций украинских нацистов.

«Не победные реляции, не лакировка действительности, не ожидаемые успехи, а чёткое информационное сопровождение хода СВО. Антифейковые разоблачения также помогут стране не только сохранить, но и усилить единство перед лицом новых угроз», – заключил эксперт.