Самую крупную котельную планируют реконструировать в Пскове

16:04, 08 июня 2023, ПАИ

Самую крупную котельную планируют реконструировать в Пскове. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на брифинге в медиацентре ПАИ.

По его словам, для реконструкции девятой котельной города направлена заявка в Фонд развития территорий на 800 млн рублей.

«Мы понимаем, что через года три-четыре её надо будет ремонтировать, модернизировать, и мы вместе с муниципальным предприятием [Псковские теплосети. – ПАИ] на опережение отрабатываем эту котельную», – отметил Сергей Грахов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что за последние пять лет в регионе благоустроили 549 общественных территорий, построили четыре новых и отремонтировали 45 котельных, провели реконструкции и ремонты 10 километров канализационных сетей, 83 километров тепловых сетей, 97 километров водопроводных сетей.