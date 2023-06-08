Режим работы Псковского кремля изменится в эти выходные
В связи с проведением в северной части Псковского кремля II Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского 9, 10 и 11 июня с 18:30 и до окончания программы фестиваля вход на территорию кремля будет свободным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
На время проведения мероприятия с 18:30 будут закрыты прясла крепостных стен, а с 19:00 – северные ворота кремля.
Вход на фестиваль свободный, также будут организованы сидячие места по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно приобрести в БКЗ Псковской областной филармонии.
Ранее была опубликована программа Всероссийского хорового фестиваля в Пскове.
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08 июня 2023
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