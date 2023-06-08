Режим работы Псковского кремля изменится в эти выходные

17:44, 08 июня 2023, ПАИ

В связи с проведением в северной части Псковского кремля II Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского 9, 10 и 11 июня с 18:30 и до окончания программы фестиваля вход на территорию кремля будет свободным. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На время проведения мероприятия с 18:30 будут закрыты прясла крепостных стен, а с 19:00 – северные ворота кремля.

Вход на фестиваль свободный, также будут организованы сидячие места по пригласительным билетам. Пригласительные билеты можно приобрести в БКЗ Псковской областной филармонии.

Ранее была опубликована программа Всероссийского хорового фестиваля в Пскове.