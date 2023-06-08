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Общество

Около 1,5 млрд рублей направят на модернизацию системы ЖКХ Острова-3

Около 1,5 млрд рублей направят на модернизацию системы ЖКХ на территории военного городка Остров-3 в Псковской области. Об этом рассказал председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на брифинге в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ. На фото Сергей Грахов

По работам в населённом пункте было дано поручение президента России Владимира Путина. Сергей Грахов подчеркнул, что была проделана большая работа – одобрили выделение 600 млн рублей на замену теплотрассы.

По словам Сергея Грахова, прежняя система отопления на территории городка была уже старой и дорогой для ремонта. «Мазутная станция, которая там функционировала, потребляла десять тысяч тонн мазута за время отопительного сезона. Сейчас там концессионер построил современную газовую котельную», – добавил он.

«До 2025 года нам выделено полмиллиарда рублей, работы уже начались. Плюс сейчас приступаем к работам по теплоснабжению», – подчеркнул Сергей Грахов и уточнил, что на рассмотрении в правительстве ещё находятся мероприятия по реконструкции станции подъёма воды, на которую предполагается затратить порядка 900 млн рублей.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что за последние пять лет в регионе благоустроили 549 общественных территорий, построили четыре новых и отремонтировали 45 котельных, провели реконструкции и ремонты 10 километров канализационных сетей, 83 километров тепловых сетей, 97 километров водопроводных сетей.

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