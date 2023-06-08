Россиянин погиб в Египте при нападении акулы

18:42, 08 июня 2023, ПАИ

Погибший при нападении акулы в Хургаде был россиянином, сообщил корреспондент РИА Новости со ссылкой на генконсульство в Египте.

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», – говорится в публикации. Инцидент произошёл в четверг возле пляжа Dream Beach.

Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший – россиянин 1999 года рождения. Источник агентства отметил, что мужчина не был туристом, он релокант. После сообщений о нападении акулы египетские власти не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде, клиенты российских туроператоров в порядке, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.