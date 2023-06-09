Названы самые опасные для здоровья зарубежные курорты

07:23, 09 июня 2023, ПАИ

Аналитики Страхового Дома ВСК назвали самые опасные для здоровья россиян зарубежные курорты, пишет Lenta.ru.

По данным экспертов, самым опасным направлением для путешествий стала Турция. На эту популярную пляжную страну приходится около 41% страховых случаев. На втором месте в антирейтинге оказались отечественные курорты — на них пришлось 24% инцидентов.

Также в число лидеров по количеству страховых событий вошла Абхазия почти с 11% обращений от туристов. При этом специалисты уверены, что подобная статистика отчасти обусловлена спросом на перечисленные направления среди путешественников.

В список самых распространенных страховых случаев в Турции входят гастриты (18% происшествий), фарингиты (14%), отиты (12%), инфекции верхних дыхательных путей (11% ). Отдыхающие в этой стране часто сталкиваются с тонзиллитом (8% процентов), тошнотой и рвотой (5%) и различными травмами (5%).