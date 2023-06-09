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Общество

Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

Депозиты россиян в банках-нерезидентах к началу мая этого года по сравнению с таким же месяцем 2022-го выросли на 131%, следует из статистики ЦБ, которую проанализировали «Известия».

По данным регулятора, за прошедший год их объем увеличился на 3,28 трлн рублей (в эквиваленте), достигнув в совокупности 5,79 трлн. Этот показатель стал максимальным за все время публикации Центробанком подобной отчетности — с 2018 года. В аналогичные периоды предыдущих лет вклады в иностранных кредитных организациях увеличивались не столь активно, прибавляя в диапазоне 0,3–0,5 млрд рублей.

Отмечается, что только с начала этого года граждане пополнили депозиты в зарубежных кредитных организациях более чем на 1,3 трлн рублей: из них в январе на 127,4 млрд рублей, феврале — на 526 млрд, марте и апреле — на 257 млрд и 395,6 млрд соответственно. В целом за последний год в разрезе по месяцам наибольший отток средств населения в иностранные банки фиксировался в прошлом июле и декабре — 660 млрд и 782,4 млрд рублей соответственно.

В регуляторе считают, что тенденция накопления средств вне России усиливает риски в случае введения ограничений на активы россиян или банкротства участников финрынка других государств. Эксперты полагают, что россияне в основном открывают счета и вклады в странах СНГ и в Турции.

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Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

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