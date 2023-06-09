До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 июня
10 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью от +1 до +6 градусов, днём температура повысится до +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.
Также сообщается, что ночью 11 и 12 июня местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов.
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