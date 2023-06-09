До +22 градусов ожидается в Псковской области 10 июня

15:39, 09 июня 2023, ПАИ

10 июня на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер северо-восточных направлений 5-10 метров в секунду. Температура по области ночью от +1 до +6 градусов, днём температура повысится до +17...+22 градусов. Атмосферное давление будет выше нормы.

Также сообщается, что ночью 11 и 12 июня местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе до -2 градусов.