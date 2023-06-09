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Общество

Станислав Стармолотов: «Псковпассажиравтотранс» выходит на самоокупаемость

Предприятие «Псковпассажиравтотранс» начинает выходить на самоокупаемость. Об этом заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов на брифинге в медиацентре ПАИ.

На фото Станислав Стармолотов. Фото: ПАИ

«Уже существенно сократились выплаты из бюджета области на поддержание, то есть уже предприятие начинает больше выходить на самоокупаемость – положительные тенденции налицо. В прошлом году и частично в этом предприятие купило восемь автобусов без привлечения каких-то сторонних финансовых средств, чисто за свои собственные средства», – сказал Станислав Стармолотов.

Он отметил, что на предприятии задействовано почти две тысячи человек и благодаря плановой, а иногда и неплановой работе предприятие получило 249 автобусов в 2020 году, что существенно помогло хозяйственной деятельности организации.

«Это, конечно, не решило полностью проблему подвижного состава, но оказалось очень существенной помощью для более эффективной работы. Ну и в последнее время предприятие показывает очень хорошие, положительные тенденции», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Он уточнил, что полностью погашены долги перед контрагентами. В данный момент не существует задержек зарплат. Также Станислав Стармолотов уточнил, что все люди работают планово и на результат, руководитель справляется достойно.

«Хочу подтвердить, что проделана гигантская работа и Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – ПАИ] принимал в ней самое активное участие, понимая, что «Псковпассажиравтотранс» – это системообразующее предприятие в области», – сказал Станислав Стармолотов.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, напомнил, что в 2020 году область закупила 249 новых автобусов на общую сумму 1 млрд 250 млн рублей. Новая техника позволила вывести работу региональных властей по финансовому оздоровлению «Псковпассажиравтотранса» на новый уровень.

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