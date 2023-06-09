Проекты в транспортной и дорожной сфере Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый проектам в транспортной и дорожной сфере, анонсированных в отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, проходит в медиацентре ПАИ.
Об оздоровлении автотранспортных предприятий области и модернизации автовокзалов и автостанций расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
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