Проекты в транспортной и дорожной сфере Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

16:01, 09 июня 2023, ПАИ

Брифинг, посвящённый проектам в транспортной и дорожной сфере, анонсированных в отчёте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, проходит в медиацентре ПАИ.

Об оздоровлении автотранспортных предприятий области и модернизации автовокзалов и автостанций расскажет врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.