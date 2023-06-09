День России отпразднуют в каждом районе Псковской области

17:29, 09 июня 2023, ПАИ

В честь Дня России в Псковской области подготовлена обширная праздничная программа. Торжественные и развлекательные мероприятия запланированы во всех муниципалитетах. Это музейные, книжные и фотовыставки, познавательные экскурсии, спортивные мероприятия, творческие марафоны, флешмобы и патриотические акции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первые мероприятия в преддверии государственного праздника проходят в пятницу, 9 июня. В центральной и ещё нескольких городских библиотеках Пскова, а также в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова 9 июня будут даны патриотические концерты. Мероприятия, посвящённые стране и родному краю, состоятся также в Великолукском краеведческом музее и Доме культуры, в библиотеках и досуговых центрах Великолукского, Куньинского и Пустошкинского районов. К празднику в этот день в Великих Луках также приурочены торжественная церемония принятия присяги кадетами и вручение подросткам паспортов гражданина Российской Федерации.

Концерты продолжатся и в выходные дни. В муниципалитетах пройдут тематические встречи, образовательные и патриотические квесты.

11 июня в Детском парке Пскова состоится областной конкурс чтецов «У каждого в душе своя Россия».

Непосредственно в День России, 12 июня, во всех районах пройдут основные торжественные мероприятия. Среди наиболее масштабных — концерт в Гдове в рамках празднования 700-летия города и автовеломотопробег в деревне Самолва Гдовского района. В Пскове в этот день самыми массовыми площадками станут сквер имени 60-летия Великого Октября, парк Строителей и Зелёный театр. Здесь зрителей ждут концерты, интерактивные площадки и кинотеатр под открытым небом.