Благоустройство сквера завершают в Красногородске

00:25, 10 июня 2023, ПАИ

Рабочие завершают благоустройство сквера в Красногородске, сообщает газета «Заря».

По итогам рейтингового голосования в 2022 году сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать», на берегу реки Синей стал победителем.

В настоящее время первый этап его благоустройства находится в стадии завершения. Он предусматривает ремонт памятника, обустройство пешеходных дорожек, установку ограждения со стороны жилого сектора (от магазина «Сантехника» 88 метров в направлении улицы Первомайской), установку урн и скамеек.

Напомним, что по результатам реитингового голосования этого года данный сквер также набрал наибольшее количество голосов, а значит, в 2024 году его благоустройство продолжится. Во второй этап будут включены установка камер видеонаблюдения и проведение освещения на территории сквера.