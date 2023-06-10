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Общество

Благоустройство сквера завершают в Красногородске

Рабочие завершают благоустройство сквера в Красногородске, сообщает газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

По итогам рейтингового голосования в 2022 году сквер, в котором находится памятник «Скорбящая мать», на берегу реки Синей стал победителем.

В настоящее время первый этап его благоустройства находится в стадии завершения. Он предусматривает ремонт памятника, обустройство пешеходных дорожек, установку ограждения со стороны жилого сектора (от магазина «Сантехника» 88 метров в направлении улицы Первомайской), установку урн и скамеек.

Напомним, что по результатам реитингового голосования этого года данный сквер также набрал наибольшее количество голосов, а значит, в 2024 году его благоустройство продолжится. Во второй этап будут включены установка камер видеонаблюдения и проведение освещения на территории сквера.

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