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ФОТОРЕПОРТАЖ: Открытие Всероссийского хорового фестиваля имени Гривского в Пскове


Фото: Андрей Кокшаров / ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове 9 июня.

 

Своим талантом перед псковичами и гостями города блистали: Государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, мужской хор «Всехсвятский» прихода храма в честь Всех Святых (Минск), Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты Александра Санникова, Сергей Севастьянов, Чингис Баиров.

 

Об этом – в нашем фоторепортаже.