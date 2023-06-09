Всероссийский хоровой фестиваль стартовал в Пскове

19:44, 09 июня 2023, ПАИ

Всероссийский хоровой фестиваль им. Гривского начался в Псковском кремле, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области выступят:

– Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова;

– Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова;

– мужской хор «Всехсвятский» прихода храма Всех Святых (Минск).

Отметим, что фестиваль проходит с 9 по 11 июня. Узнать полную программу фестиваля можно здесь.