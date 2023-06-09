Всероссийский хоровой фестиваль стартовал в Пскове
Всероссийский хоровой фестиваль им. Гривского начался в Псковском кремле, передаёт корреспондент ПАИ.
Сегодня в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области выступят:
– Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова;
– Государственный академический русский хор им. А. В. Свешникова;
– мужской хор «Всехсвятский» прихода храма Всех Святых (Минск).
Отметим, что фестиваль проходит с 9 по 11 июня. Узнать полную программу фестиваля можно здесь.
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