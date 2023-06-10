Ситуацию с пленными из Псковской области прокомментировал губернатор

11:18, 10 июня 2023, ПАИ

Ситуацию с пленными из Псковской области в зоне СВО прокомментировал губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителями региона «Своих не бросаем».

«Мы взаимодействуем с командованием округа, буквально вчера провели личную встречу с представителями командования полка. Как бы ни было тяжело об этом говорить, гарантий тут никто дать не может. Обмен пленными – процесс, который порой занимает месяцы. Могу только заверить вас, что мы не дадим ему заглохнуть. Также работаем с каждой семьёй, помогаем всем необходимым. Это на особом контроле, и никто не брошен», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что острота ситуации, вопросы к подготовке позиций, а также недостаток у некоторых бойцов опыта реальных боевых действий, испорченный телефон создали почву для раскручивания панических настроений.

«Противник пользуется ситуацией, фабрикует заявления военнослужащих со всех линий фронта, терроризирует и шантажирует семьи военнослужащих. Это часть работы вражеских спецслужб, о которой нужно знать. Поэтому делите всё на два и на десять, когда изучаете непроверенные источники», – посоветовал псковичам Михаил Ведерников.

Он, в частности, обратил внимание, что сейчас много вбросов о проблемах снабжения.

«Слухи зачитывать не буду, чтобы не помогать распространять фейки. Проблемы действительно фиксируются, но они не носят системного и фундаментального характера. Все предметы первой необходимости есть. Отдельным подразделениям требуются высококлассное оборудование и современные средства спецсвязи. Мы встретились с командованием полка, обсудили обеспечение подразделения всем необходимым. Некоторые вопросы адресуем Минобороны, постараемся их разрешить как можно быстрее. Частично поможем сами – по тем позициям, которые можно приобрести в открытом доступе», – объяснил губернатор.

Ещё одну волну слухов спровоцировали проблемы с логистикой: сейчас в районе Шебекино транспорт ходит с большими ограничениями. «В том числе поэтому мы временно приостановили приём личных посылок от родственников. Тем не менее мы наладили прямой контакт с белгородским штабом «Мы вместе», с которым все потребности мобилизованных будем решать фактически в онлайн-режиме», – заявил Михаил Ведерников.