Выставка народного костюма открылась в Изборске

15:10, 10 июня 2023, ПАИ

Выставка народного костюма «Изборский хоровод» открылась в Государственном музее-заповеднике «Изборск» накануне Дня России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Гостей на открытии приветствовала директор Изборского музея Наталия Дубровская. Она отметила, что выставка объединяет музеи, научное сообщество и общественность: «Мы рады представлять в нашем выставочном зале костюмы из Изборска, Новгорода, Смоленска, Костромы, Карелии, Татарстана, яркие произведения русских художников. Для нас большая честь и большая ответственность работать с лучшими музеями страны».

Российский писатель, публицист, член попечительского совета музея-заповедника «Изборск» Александр Проханов поздравил всех с наступающим Днём России. Он отметил, что это молодой, пока ещё не до конца осознанный праздник. «Этот праздник в глубине своей огромен, таинственен и прекрасен, как таинственна, прекрасна, необъяснима и необъятна сама Россия. Мне кажется, в этот день русские умы, русские сердца и русские души должны открыть великие русский смыслы и тайны. Потому что Изборск – это то место, которое, казалось бы, является огромным музеем, свидетельством нашего прошлого. Изборск – живой. Здесь каждый камень дышит, здесь каждый камень глаголет. Здесь, в Изборске, подтверждаются, рождаются и живут великие русские смыслы», – сказал Проханов.

Собравшиеся смогли послушать выступление народного коллектива, ансамбля русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и музейного этнографического ансамбля «Каарахельбе».

Выставка работает по адресу Изборск, ул. Печорская, 37 с 9 июня по 30 сентября с 10:00 до 18:00, по субботам – до 20:00.