Не остановившегося у переезда в Печорском районе водителя оштрафовали на пять тысяч рублей

16:08, 10 июня 2023, ПАИ

Не остановившегося у переезда в Печорском районе водителя оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщили ПАИ в издании «Печорская правда».

В муниципалитете началась операция «Переезд», во время которой сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Оштрафованный водитель не подчинился требованию знака Stop при переезде железной дороге. В итоге на нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.10 КоАП РФ.

Отметим, что если водители проигнурируют запрещающие сигналы светофора на железнодорожном переезде, то наказание последует ещё более строгое. Оно предусмотрено частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ - от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления транспортными средствами.