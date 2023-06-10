Не остановившегося у переезда в Печорском районе водителя оштрафовали на пять тысяч рублей
Не остановившегося у переезда в Печорском районе водителя оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщили ПАИ в издании «Печорская правда».
В муниципалитете началась операция «Переезд», во время которой сотрудники ГИБДД проверяют соблюдение Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.
Оштрафованный водитель не подчинился требованию знака Stop при переезде железной дороге. В итоге на нарушителя составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.10 КоАП РФ.
Отметим, что если водители проигнурируют запрещающие сигналы светофора на железнодорожном переезде, то наказание последует ещё более строгое. Оно предусмотрено частью 1 статьи 12.10 КоАП РФ - от штрафа в размере 5000 рублей до лишения права управления транспортными средствами.
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