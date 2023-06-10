ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка народного костюма в Изборске

Выставка народного костюма «Изборский хоровод» открылась в музее-заповеднике «Изборск» 9 июня. Проект посвящен многообразию народного костюма, отражающего духовную и материальную культуру русского народа. На выставке посетители могут увидеть несколько десятков праздничных костюмов и ярких головных уборов из разных уголков России и узнать о культуре и особенностях народов, которые их носили. Выставка дополнена яркими произведениями живописи независимых художников, выпускниц Петербургской академии художеств им. И.Е. Репина.