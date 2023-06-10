Пять детей пострадали из-за обрушения трибун в цирке в Ленобласти

21:41, 10 июня 2023, ПАИ

Трибуна передвижного цирка обрушилась в посёлке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104-я пожарная часть Леноблпожспаса. <...> Все зрители эвакуировались самостоятельно», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Её отправили в больницу с переломом ноги. По данным местных властей, ещё трёх человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались.

Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых – несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего из шапито эвакуировалось приблизительно 120 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.