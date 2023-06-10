Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пять детей пострадали из-за обрушения трибун в цирке в Ленобласти

Трибуна передвижного цирка обрушилась в посёлке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Сообщение об обрушении трибуны передвижного цирка в Лесколово поступило в 18:35, на место выехала 104-я пожарная часть Леноблпожспаса. <...> Все зрители эвакуировались самостоятельно», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала девочка 2017 года рождения. Её отправили в больницу с переломом ноги. По данным местных властей, ещё трёх человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались.

Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых – несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Всего из шапито эвакуировалось приблизительно 120 человек. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июня 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Гдовском районе
09 июня 2023

Малолетний ребёнок пострадал в результате ДТП в Псковском районе
09 июня 2023

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Псковском районе

09 июня 2023

Псковского предпринимателя оштрафовали за использование товарных знаков «Союзмультфильма»
09 июня 2023

Кран и автомобиль столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
09 июня 2023

Автомобиль вылетел в кювет в Дедовичах
08 июня 2023

Водитель и пассажир госпитализированы в результате ДТП в Новосокольниках
08 июня 2023

Пьяный водитель учинил ДТП, пострадали два человека


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...